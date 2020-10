Desio: rocambolesco incidente in Corso Italia FOTO

Desio: intervento di ambulanza, Vigili del fuoco e Carabinieri ieri sera intorno alle 23.30 per un incidente in cui è rimasta coinvolta una 26enne.

Desio: rocambolesco incidente in corso Italia

Rocambolesco incidente nella tarda serata di ieri, domenica 4 ottobre, in Corso Italia a Desio. Una giovane di 26 anni, per cause ancora da chiarire, è finita contro un’auto posteggiata nel senso opposto di marcia rispetto a quello in cui stava viaggiando con la sua Fiat 500. La macchina, dopo l’impatto con la vettura parcheggiata, è finita dentro ad un cancello nella direzione opposta.

Sul posto si sono portati i volontari dell’Avis Meda, i Vigili de fuoco e i Carabinieri. Fortunatamente per la 26enne alla guida non ci sono state conseguenze: non è stato infatti disposto il trasferimento in ospedale. Da chiarire invece perché la giovane abbia perso il controllo del mezzo, provocando seri danni alla vettura posteggiata.

