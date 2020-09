Desio: scontro tra due auto sulla rampa di uscita della Statale 36. Sul posto i mezzi di soccorso e la Polstrada di Milano.

Un incidente stradale tra due auto è avvenuto intorno alle 14.45 lungo la rampa di uscita di Desio, sulla Valassina. Ci sarebbe un ferito, una persona di 20 anni. Sul posto sono arrivate in pochi minuti ambulanza e automedica: i sanitari, dopo i primi accertamenti medici, hanno escluso gravi conseguenze per la persona coinvolta. Gli agenti della Polstrada di Milano hanno raggiunto il luogo dell’incidente per i rilievi del caso.

