Desio, troppo alcol per un 47enne SIRENE DI NOTTE

Desio, troppo alcol per un 47enne

La chiamata al 112 è scattata qualche minuto prima della mezzanotte. Sul posto, in via Mazzini, si sono portati i volontari della Croce bianca di Seveso che hanno subito prestato le prime cure al 47enne. L’uomo è stato poi caricato in ambulanza e trasportato in ospedale a Desio per accertamenti in codice verde. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Desio.

Sempre nella serata di ieri – alle 21.30- segnaliamo l’intervento dei volontari della Croce Rossa di Monza e Brianza in A52, nel tratto tra Monza Sant’Alessandro e l’innesto con la A4 a causa di una caduta da moto. Ferito, fortunatamente in modo non grave un 39enne trasportato all’Ospedale San Gerardo in codice verde.

