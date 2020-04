Diario per immagini di un paese in lockdown per il Coronavirus: l’iniziativa a Besana. Tutti possono partecipare con i loro scatti.

Una iniziativa per raccontare per immagini un territorio, quello Besanese, come tutti gli altri in pieno lockdown a causa del Covid-19. L’idea è venuta al fotografo Bonfanti di Villa Raverio di Besana ed è nata, come spiega lui stesso, dal desiderio di raccontare, come solo la fotografia sa fare, la quarantena che i cittadini stanno vivendo da diverse settimane.

Davvero tante le immagini già raccolte che, sottolinea l’ideatore, documentano un periodo che inesorabilmente resterà nella nostra memoria. Oltre alle vie deserte, il Giardino Incantato sigillato, la stazione ferroviaria deserta in orario di punta così come la piazza di Besana. Un archivio fotografico online a disposizione di tutti.

Anche i cittadini possono partecipare

L’iniziativa parte dallo studio fotografico ma è aperta anche a tutti i cittadini che possono condividere le loro immagini (nel rispetto delle normative) seguendo le istruzioni presenti sulla pagina Facebook.

