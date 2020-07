Diciottenne cade dalla moto a Seveso SIRENE DI NOTTE

Intervento dell’ambulanza e dei Carabinieri nella notte a Seveso, in via Groane, per una caduta da moto in cui è rimasto coinvolto un 18enne.

Diciottenne cade dalla moto a Seveso

L’incidente è avvenuto poco dopo l’una e inizialmente la situazione è apparsa molto critica tanto che i volontari della Croce bianca di Seveso sono giunti sul posto in codice rosso, assieme ai Carabinieri della compagnia di Seregno. Fortunatamente, dopo le prime cure sul posto, l’allarme è rientrato e il 18enne si è ripreso. E’ stato comunque disposto il trasferimento in ospedale in codice verde per ulteriori accertamenti.

Gli interventi di soccorso nella serata di ieri

Nella serata di ieri invece segnaliamo un evento violento avvenuto a Seregno poco prima di mezzanotte e che ha visto coinvolta una ragazza di 27 anni. La giovane è stata raggiunta in via Cadore dai volontari del soccorso locale che hanno provveduto a trasportarla in ospedale a Desio. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Intorno alle 23.20 invece un ragazzo di 21 anni è stato soccorso a Seveso, in corso Milano, a seguito di un malore. Il giovane si sarebbe sentito male in un luogo pubblico ed è stato poi visitato sul posto dai volontari della Croce bianca locale. In seguito è stato disposto il trasferimento in ospedale a Desio in codice giallo.

