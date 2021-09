Diciottenne in stato confusionale trovata lungo la Valassina

A notarla è stato un mezzo dei Vigili del Fuoco di passaggio che ha temuto il peggio, vedendola a terra. A essere soccorsa è una diciottenne trovata lungo la Valassina

L'allarme per una diciottenne in Valassina

L'allarme è scattato intorno alle 21.40 quando un mezzo dei Vigili del Fuoco di passaggio ha notato un corpo a terra, poco dopo la rampa di Carate di accesso alla Valassina, in direzione Milano. L'allarme è scattato subito e sul posto è sopraggiunta un'ambulanza della Croce Bianca di Giussano, oltre alla Polizia Stradale di Milano e ai Carabinieri. Il personale sanitario si è avvicinato alla giovane, una ragazza di 18 anni, in evidente stato confusionale. Le hanno prestato le prime cure direttamente sul posto, poi caricata in ambulanza e trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza sempre in codice giallo per accertamenti

Resta da chiarire sia cosa sia successo realmente alla giovane sia perché si trovasse in una zona interdetta ai pedoni.