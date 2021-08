Diciottenne morto dopo un incidente nel lago, il sindaco di Cavenago "Era un esempio di integrazione"

Dopo la tragica notizia della morte di un giovane di 18 anni, di origine straniera ma residente da tempo in Brianza, spentosi nelle ultime ore dopo essere stato soccorso lunedì nelle acque del lago di Como, arriva la nota di cordoglio del sindaco di Cavenago, Davide Fumagalli. Cavenago era il paese dove il giovane aveva trovato alloggio per lungo tempo, presso la comunità di Cascina Sofia. Un centro che il 18enne aveva lasciato da circa due mesi per stabilirsi a Vimercate, dove aveva trovato lavoro.

Diciottenne morto dopo un incidente nel lago, il cordoglio del sindaco di Cavenago

"Purtroppo stamane è arrivata la brutta notizia dalla Questura di Como, della tragica e prematura scomparsa di un giovane ragazzo (aveva da poco compiuto 18 anni ) a seguito di un incidente avvenuto nel lago di Como giorni fa" - scrive il sindaco Fumagalli.

"Si tratta di un ragazzo che da circa due mesi aveva lasciato la comunità di cascina Sofia per trasferirsi a Vimercate, luogo in cui un aveva trovato un lavoro stabile; aveva ancora la residenza a Cavenago, quella Cavenago dove spesso tornava perché rimasto profondamente legato a quelle persone che l'avevano accompagnato nel raggiungimento di una vita normale".

"Un esempio di integrazione"

Un ragazzo serio, profondamente impegnato nel raggiungimento dei suoi obiettivi, un esempio di integrazione, come lo definisce lo stesso primo cittadino Fumagalli:

"A settembre avrebbe finalmente raggiunto, dopo un periodo di enorme sofferenza e di grandi sacrifici lavorativi, il sogno della vita, il sogno per cui aveva deciso di raggiungere l'Italia. Sogno per cui aveva speso anima e corpo, tanto da essere da tutti dipinto come esempio di integrazione, di impegno e di serietà. Ho preso contatto, pochi minuti fa, con i responsabili della comunità di Cascina Sofia per esprimere a nome di tutta Cavenago, il cordoglio per la scomparsa di questo ragazzo. Dispiace... davvero tanto. Le piu sentite condoglianze a tutta la sua famiglia".

(foto archivio)