Dieci anni fa aveva rubato, assieme al fratello più piccolo, una radio altoparlante in un negozio di elettronica del centro di Monza e per questo era stato denunciato dai Carabinieri per furto aggravato.

Dieci anni fa rubò una cassa audio in un negozio. Starà ai domiciliari fino a settembre 2023

Oggi, a dieci anni dal fatto (commesso il 5 aprile del 2012) è arrivata la condanna definitiva a un anno e due mesi di reclusione e ad una multa di 120 euro. I Carabinieri dei Seveso, dove oggi il 41enne vive, lo hanno quindi arrestato e posto agli arresti domiciliari fino al settembre 2023.

L'uomo aveva presentato istanza per essere ammesso all’affidamento in prova ai servizi sociali ma la richiesta è stata rigettata visto che il 41enne tuttora non risulta svolgere alcuna attività lavorativa o percepire in altro modo alcuna forma di sostentamento. Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rilevato che la pena da espiare è comunque considerevole e non sussistono concrete condizioni atte alla risocializzazione del 41enne. Inoltre nei confronti del 41enne è pendente ancora un altro procedimento per il reato percosse commesso nel 2020.

L’uomo, pluripregiudicato anche per rissa, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato d’ebbrezza, terminate le formalità di rito nella caserma dell’Arma di Seveso, è stato riaccompagnato nella propria abitazione, luogo di detenzione domiciliare.