Dieci veicoli controllati, una patente ritirata per alcoltest positivo

Servizio straordinario della Polizia Locale nel fine settimana nell’ambito del progetto Smart, 30 persone identificate nel parco I Maggio

Progetto Smart

Sottoposti a controlli dieci veicoli e quaranta persone, un giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Nel fine settimana la Polizia Locale di Varedo è stata impegnata in servizi straordinari nell’ambito del progetto Smart finanziato da Regione Lombardia.

Controlli davanti alla ex Snia

Venerdì sera gli agenti hanno organizzato presidi di controllo sulla Saronno-Monza e nella piazzetta all’ingresso dell’area ex Snia. In quest’ultima postazione è stato fermato il conducente di un’auto che aveva un tasso alcolemico di 1,08 g/l, quindi è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Ritirata una patente

L’automobilista ha subìto il ritiro della patente e la decurtazione del doppio dei punti previsti rispetto alle sanzioni standard in quanto neopatentato. Il veicolo è stato quindi affidato ad un parente del giovane.

Identificate 30 persone al parco

Gli operatori del comando di via San Giuseppe hanno anche perlustrato altre aree del territorio come il parco I Maggio, accanto al Comune, luogo di ritrovo di gruppi di numerosi giovani, dove sono state identificate 30 persone. I controlli sono proseguiti sabato sera con una decina di ragazzi controllati in via Mestre.