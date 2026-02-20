Dietro il muretto spuntano droga e bilancino di precisione

Mezzo etto di hashish e un bilancino elettronico di precisione nascosti dietro un muretto.

La droga scovata dalla Polizia locale di Agrate

Questa la scoperta fatta nella serata di mercoledì scorso, 18 febbraio, da una pattuglia della Polizia locale di Agrate Brianza durante un servizio di controllo del territorio.

Il panetto e il bilancino

Gli agenti erano impegnati nella perlustrazione serale del centro del paese quando hanno notato una confezione sospetta occultata dietro un muretto.

Caccia al “proprietario”

All’interno hanno rinvenuto un panetto di hashish di circa 50 grammi. Accanto, come detto, anche un bilancino elettronico utilizzato solitamente dagli spacciatori per pesare la sostanza e confezionare le dosi. La merce è stata quindi posta sotto sequestro, mentre sono state avviate indagini per provare a risalire all’identità del “proprietario” della droga. Non è da escludere che quest’ultimo si sia allontanato, abbandonando sul posto la droga, dopo essersi accorto dell’arrivo degli agenti della Locale.