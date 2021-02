Diffonde il video del ladro in azione: “Aiutatemi a trovarlo”.

Questo l’appello di un cittadino di Agrate che, a distanza di alcune settimane dal colpo messo a segno nel giardino di casa sua, in via Kennedy, non si è rassegnato.

Si è portato via la bici elettrica

Nicola Accordino ha deciso di diffondere quei fotogrammi che immortalano il ladro mentre, indisturbato e senza alcun timore, si porta via la bici elettrica di ingente valore. Non tanto nella speranza, vana, che qualcuno possa riconoscere da qualche parte la bicicletta e riportargliela, quanto per mostrare la faccia di quel malvivente che si è fatto beffe della zona rossa (il colpo è stato messo a dicembre), dell’obbligo di indossare la mascherina, del coprifuoco (il blitz è avvenuto attorno alle 22) e dell’impianto di sicurezza con le telecamere.

Le immagini riprese dalla telecamera del vicino

Le immagini girate dalla telecamera del vicino di casa mostrano un uomo avvinarsi alla cancellata della villetta adiacente a quella di Accordino. Il soggetto, apparentemente giovane, senza mascherina protettiva, scavalca la recinzione e si avvicina alle finestre. In quel momento scatta anche l’impianto di illuminazione esterna che rende ancor più nitide le immagini. Il ladro se ne accorge ma prosegue come se nulla fosse. Si aggira nel giardino, senza trovare nulla di interessante.

Il balzo nell’altro giardino

A quel punto decide di scavalcare la recinzione interna per raggiungere la villetta accanto, quella di Accordino. E qui nota subito una bici elettrica. La prende e si avvicina al cancello.

Entra in scena il complice

A quel punto entra in scena un complice. Si avvicina dall’esterno, si aggrappa alla recinzione e aiuta il «collega» a far passare la bici sopra la cancellata. Poi i due si allontanano facendo perdere le loro tracce.

Lo sfogo e l’appello: “Aiutatemi a trovarlo, ha avvelenato anche il cane”