soccorsi

In via Caravaggio sono accorsi i Vigili del Fuoco, appartamento parzialmente inagibile

Dimentica il pentolino sul fuoco, si incendia la cucina. In via Caravaggio sono accorsi i Vigili del Fuoco, appartamento parzialmente inagibile

Vigili del Fuoco in via Caravaggio

Aveva dimenticato un pentolino sul fornello, è andata a fuoco la cucina. Alcuni mezzi dei Vigili del Fuoco sono accorsi nel tardo pomeriggio di lunedì in via Caravaggio a Nova Milanese per spegnere un incendio divampato all’interno di un appartamento situato al piano terra di un condominio.

Un pentolino dimenticato sul fuoco

Le fiamme si sono innescate da un pentolino lasciato acceso sul piano cottura dal padrone di casa che poi è uscito. Grazie al rapido intervento dei pompieri l’incendio è rimasto circoscritto alla cucina dell’abitazione, che ha subito pesanti danni ed è stata dichiarata inagibile.

Cucina inagibile

Spento il rogo, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’immobile, quindi hanno allertato il gestore del servizio di erogazione del gas, la società RetiPiù, che ha provveduto a sigillare il contatore. Per motivi di sicurezza, il responsabile del settore Governo del territorio del Comune ha emesso l’ordinanza di inagibilità del locale cucina dell’unità immobiliare fino a quando non saranno ripristinati gli impianti elettrico e del gas, lo stesso provvedimento vieta l'utilizzo della cucina sino al ripristino delle condizioni di sicurezza ed igienico sanitarie.