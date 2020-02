Nel fine settimana trascorso i Carabinieri hanno ritirato 5 patenti per guida in stato di ebbrezza, a fronte di 80 automobilisti sottoposti al test dell’etilometro.

Diminuiscono gli automobilisti positivi all’alcol test

L’attività di contrasto al fenomeno della guida in stato di ebbrezza, condotta nell’ultimo fine settimana dai Carabinieri di Monza, ha registrato una flessione nel numero dei conducenti trovati positivi al test dell’etilometro.

In totale sono 5 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, a fronte di oltre 80 automobilisti sottoposti al controllo. Due conducenti sono stati denunciati perché trovati al volante rispettivamente con tasso alcolemico superiore a 0.8 e 1.5.

Un altro automobilista si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test: per lui patente sospesa, denuncia e confisca del veicolo.

Le zone controllate

Tra le strade interessate dai controlli nel corso del weekend si segnalano via Borgazzi e via Amati a Monza.

viale Lombardia a Brugherio.

Ad Agrate invece i controlli dei militari si sono concentrati sull’imbocco autostradale dell’A4 e su piazza Marconi; a Concorezzo controlli in via Dante, a Bellusco e Busnago sulla Sp2. E ancora a Cesano Maderno via Viganò, a Varedo via Nazionale dei Giovi, a Seregno via Stoppani e a Carate Brianza via Piemonte.