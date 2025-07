"Dimissioni": scritta "ingiuriosa" contro la Giunta di Biassono

Il caso

Una protesta anonima su un muro di via Toscana respinta con forza dal sindaco, Luciano Casiraghi, e dall'assessore Angelo De Biasio.

Una scritta anonima e "ingiuriosa" contro la Giunta Casiraghi di Biassono, con richiesta di «dimissioni», comparsa su un muro del paese: nel mirino il consumo di suolo.

Una scritta anonima e "ingiuriosa"

La scritta è apparsa su un muro di via Toscana. Un attacco alla Giunta Casiraghi, opera di ignoti. L’anonimo accusatore ha voluto catturare l’attenzione sul tema del consumo di suolo. Sulla vicenda, il sindaco, Luciano Casiraghi, e l’assessore all’Urbanistica ed Edilizia privata, Angelo De Biasio, hanno dichiarato: «In merito alle scritte comparse nei giorni scorsi, desideriamo ribadire con forza che a Biassono non esiste alcun consumo incontrollato di suolo. Da quando la Lega amministra il Comune, la nostra scelta è stata chiara: garantire uno sviluppo ordinato, sostenibile e “a misura d’uomo”, ponendo un tetto alla crescita e mantenendo la popolazione stabile intorno ai circa 12mila-13mila abitanti. Biassono è oggi un modello per tutta la Brianza, con edificabilità controllata e conforme alle normative urbanistiche».

"Non esiste alcun consumo di suolo incontrollato"

«Le costruzioni realizzate in questi molti anni di Amministrazione leghista sono state avviate nel pieno rispetto della Leggi, le ultime costruzioni con la Legge Regionale numero 18 del 26 novembre 2019, recante “Misure di semplificazione incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale e il recupero del patrimonio esistente - sottolineano sindaco e assessore - Grazie a questa legge, che incentiva recupero e rigenerazione edilizia anziché nuove espansioni sul suolo libero, è stato possibile riqualificare l’area urbana senza consumo di nuove aree. L'ultimo intervento significativo in termini di consumo di suolo risale ai primi anni 2000 (progetto Blasionum 2002 in zona tra via Padania e via Toscana), al confine tra la zona industriale e quella residenziale tradizionale, orientato a dare opportunità di residenza a prezzi controllati (edilizia convenzionata) soprattutto a giovani coppie. Inoltre, nell’area limitrofa alla Bareggia a confine con Lissone, sul tracciato di Pedemontana, abbiamo dato la possibilità all’azienda Cleaf di trasferirsi sul territorio di Biassono. L’azienda ha scelto di cogliere questa opportunità e stabilirsi qui, salvaguardando così posti di lavoro per intere famiglie brianzole. Siamo orgogliosi di aver sostenuto questa scelta, perché crediamo nel valore delle realtà produttive locali e nel sostegno all’impresa».

Il nuovo Pgt prevede una riduzione del consumo di suolo

«Da ultimo va detto che il nuovo Piano di Governo del territorio, approvato in via definitiva ad aprile 2025, prevede una notevole riduzione del consumo di suolo ben oltre quanto previsto dalla specifica Legge Regionale e dal Ptcp della Provincia di Monza e della Brianza - sottolineano sindaco e assessore - Chi si informa lo sa. Le scritte comparse sono ingiuriose, prive di senso e realizzate da persone che non hanno rispetto né del valore pubblico né del territorio di Biassono. Non contribuiscono al confronto civile e non portano da nessuna parte. Noi, invece, continuiamo a lavorare con responsabilità e trasparenza per il bene della nostra comunità».

