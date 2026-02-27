Discarica abusiva con finestre, mobili, uno scaldabagno e centinaia di dvd hard

Finestre, mobili, altre parti d’arredo, elettrodomestici, uno scaldabagno e scatoloni contenenti centinaia di dvd hard.

Ennesima discarica abusiva nel parco Pane

Ancora una discarica abusiva, l’ennesima firma degli incivili all’interno del Parco Pane, a Omate di Agrate Brianza, in una zona già colpita più volte da persone senza scrupoli che approfittano della zona in mezzo alla boscaglia per liberarsi di tutto.

La scoperta a Omate, accanto a Villa Trivulzio

La nuova scoperta è stata fatta nella giornata di ieri lungo il sentire che costeggia il torrente Molgora a poche decine di metri dall’ingresso laterale di Villa Trivulzio, sul lato di via Ripa del Ponte nuovo.

Nottetempo utilizzando con ogni probabilità un furgone, come si evince dai segni degli pneumatici lasciati nel fango, qualcuno ha pensato “bene” di liberarsi di parte dell’arredo, e non solo.

Anche centinaia di dvd hard

Come detto, anche elettrodomestici e diversi scatoloni colpi di dvd di film hard. L’ipotesi più probabile è che qualcuno abbia liberato un vecchio appartamento o una cantina scaricando tutto in mezzo al parco.

Come del resto già accaduto proprio in quella zona più volte in passato.

Polizia locale al lavoro per risalire ai responsabili

Di quanto accaduto è stato immediatamente avvisato anche il sindaco di Agrate Simone Sironi. La Polizia locale è al lavoro per scovare tra gli oggetti buttati qualche indizio che possa far risalire al proprietario

La discarica