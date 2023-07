Discoteca abusiva nel locale in centro, nuovi guai

Dj set e centinaia di ragazzi assiepati nel locale trasformato in discoteca abusiva in centro a Seregno. Nella notte scorsa nuovo blitz della Polizia Locale nel locale già controllato a maggio: segnalazione all'Autorità giudiziaria.

Discoteca abusiva nel locale in centro

Nella notte scorsa la Polizia Locale è intervenuta con cinque equipaggi in un locale del centro cittadino per verificare l'ottemperanza all'ordinanza di cessazione dell'attività emessa nei confronti della "discoteca abusiva" che era stata controllata con i Carabinieri nel mese di maggio.

Nuova segnalazione all'Autorità giudiziaria

Purtroppo gli agenti non hanno trovato nulla di cambiato. C'erano dj set e centinaia di ragazzi a ballare nel locale e nelle sue pertinenze. Al termine dei controlli è scattata una nuova segnalazione all'autorità giudiziaria per la violazione dell'ordinanza precedenze e per l'apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. Durante i controlli è stato anche individuato un lavoratore "in nero".