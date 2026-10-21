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C’è anche un 16enne di Desio tra i giovani coinvolti negli scontri e nei disordini avvenuti in centro a Milano nel corso del weekend.

Il 16enne di Desio

Lo hanno rintracciato proprio i Carabinieri. Il ragazzo era stato ripreso su alcuni video andati virali su TikTok, perchè sul sagrato del Duomo camminava facendo gestacci e in testa aveva un cappello da carabiniere. Secondo una ricostruzione il berretto sarebbe stato sottratto ad un carabiniere della stazione di Crescenzago.

La denuncia del minorenne

Come riportato dal Corriere della Sera, avendo il giovane superato la soglia di imputabilità ed essendo scaduti i termini anche per la flagranza differita, il 16 enne è stato dunque denunciato a piede libero per devastazione e saccheggio, furto e vilipendio alle forze armate.