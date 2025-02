I soccorritori che da due giorni lavorano incessantemente alle ricerche di Paolo Bellazzi di Cambiago e Cristian Mauri di Vimercate sulla Grignetta, hanno individuato due corpi senza vita nei pressi del Canalone Caimi. La notizia è arrivata poco fa e purtroppo pare quasi certo che si tratti dei due escursionisti vimercatesi dispersi sulla Grignetta da sabato.

Foto 1 di 2 Paolo Bellazzi Foto 2 di 2 Christian Mauri

Dispersi in Grignetta, individuati nel Canalone Caimi due corpi senza vita

Il recupero dei due corpi, secondo quanto è stato possibile accertare, avverrà nella giornata di domani, martedì 11 febbraio.

Bellazzi e Mauri erano partiti all'alba di sabato 8 febbraio per un'escursione verso la cima della Grigna meridionale. Nel pomeriggio era poi scattato l'allarme dato il non rientro dei due brianzoli a casa e subito erano partite le ricerche. Ricerche rese difficoltose dalle condizioni meteo sfavorevoli, con neve e vento forte in quota.

Dopo una sospensione, le operazioni di ricerca erano ripartite con le prime luci dell’alba di ieri, domenica, e sono proseguite senza sosta fino a poco fa, quando i soccorritori hanno individuato i due corpi circa a metà del canalone Caimi, dove si erano concentrate le ricerche nelle ultime ore, dopo che era stato rilevato il segnale del telefono cellulare di uno dei due dispersi proprio in quella zona.



Cristian e Paolo, entrambi 49enni e amici di lunga data, erano colleghi in un’azienda di Usmate, appassionati di montagna e sportivi esperti.