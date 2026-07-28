Distrugge lo sportello bancomat a sassate

Ha mandato in frantumi, a sassate, lo sportello bancomat e poi ha cercato di scappare.

Distrutto lo sportello di Poste a Roncello

Nei giorni scorsi un gesto vandalico ha messo fuori uso lo sportello di prelievo di Poste Italiane a Roncello, in piazza Don Gnocchi. Un uomo ha infatti preso di mira l’«Atm», colpendolo ripetutamente con alcune pietre fino a sfondarne il monitor, rendendolo così inutilizzabile.

Il paese resta senza “atm”

L’episodio ha richiesto l’intervento dei carabinieri, che sono riusciti a intercettare il responsabile poco dopo i fatti. Restano invece ancora da definire i tempi necessari per il ripristino del servizio. L’Amministrazione comunale ha fatto sapere di non essere al momento in grado di indicare una data per la riattivazione dello sportello, assicurando però che verrà fatto il possibile affinché possa tornare operativo nel più breve tempo possibile. L’accaduto assume un peso particolare per il paese. Solo pochi anni fa la chiusura della banca aveva lasciato il territorio privo di un punto di prelievo, creando notevoli disagi soprattutto per i residenti meno avvezzi ai servizi digitali. La riapertura dello sportello bancomat delle Poste era arrivata soltanto dopo un lungo percorso, costato circa un anno di lavori e di attese.