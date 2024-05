Distrutto il campo della Folgore Caratese

Distrutti spalti e manto erboso nel campo della Folgore Caratese, a Verano Brianza. Quella che sarebbe dovuta essere una sfida di calcio tra Legnano e Castellanzese si è trasformata in una vera e propria devastazione.

Danni ingentissimi

La partita, valida per i play out, è stata disputata ieri, domenica, allo «Sportitalia Village» di via Dante a Verano Brianza.

I tifosi del Legnano, a fine partita, chiusa con la sconfitta per 5 a 0, hanno letteralmente perso le staffe: innervositi dalla dura sconfitta, hanno distrutto spalti e il manto erboso con continui lanci di fumogeni. Ingenti i danni: da una prima stima effettuata dalla Folgore Caratese ammonterebbero tra i 50 e i 100mila euro. La società di casa ha condannato con fermezza quanto accaduto e si è già attivata «per chiedere i danni al Legnano Calcio», come scritto in un comunicato diffuso sui social, oltre che «l’intervento della Lega Nazionale Dilettanti».

La follia ripresa dalle telecamere

Il team digital media della Folgore Caratese ha provveduto inoltre a filmare quanto di increscioso accaduto (come si vede nel frame che pubblichiamo) e le immagini saranno «messe a disposizione di Questura e la Lega nazionale dilettanti».