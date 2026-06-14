Divampa un incendio nella ex Snia

Intervento d’emergenza questo pomeriggio a Varedo da parte dei vigili del fuoco per un incendio nella ex Snia

Il rogo

L’allarme è scattato intorno alle 14 e i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Varedo, in via Garibaldi, per un incendio sviluppatosi all’interno dell’area dell’ex sito industriale SNIA.

Le fiamme hanno interessato alcuni rifiuti presenti nel complesso abbandonato. Per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono state inviate due autopompe serbatoio (APS), un’autoscala e un’autobotte.

L’intervento ha consentito di contenere rapidamente il rogo ed evitare il coinvolgimento di ulteriori aree del sito.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.