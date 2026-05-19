Divampa un incendio nella taverna, arrivano i pompieri

Pomeriggio di tensione lunedì a Seregno per un incendio divampato in una taverna che ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco

L’intervento

Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute poco prima delle 15 di lunedì in via Eschilo per un incendio che ha coinvolto una taverna al seminterrato di una villetta indipendente di due piani.

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Le squadre giunte sul posto, le APS (Auto Pompa Serbatoio) dai distaccamenti di Seregno e Lissone, l’AS (Autoscala) e il CS (Carro Soccorso) dalla sede Centrale di Monza, hanno rapidamente estinto l’incendio, evitando il coinvolgimento di altre strutture e avviando le indagini per risalire alle cause del rogo

Fortunatamente non si sono registrati feriti