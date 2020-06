Diversi malori nella notte in Brianza: quattro persone in ospedale

Diversi interventi dei soccorritori nella notte appena trascorsa in Brianza. Quattro persone sono finite in ospedale per malori. Nelle scorse ore anche un infortunio domestico e una caduta da bici.

Diversi malori nella notte in Brianza

La prima richiesta di intervento di soccorso è arrivata pochi minuti dopo la mezzanotte per una 18enne che si è sentita male in via Piave a Cogliate. La situazione inizialmente è apparsa molto critica tanto che i volontari della Croce bianca di Seveso sono arrivati sul posto in codice rosso. Fortunatamente poi, dopo i primi accertamenti sul posto, le condizioni della 18enne sono migliorate ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Poco dopo un’altra richiesta di intervento, questa volta in via Arosio a Monza, per il malore di un 32enne. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce rossa. I volontari hanno poi provveduto a trasportare l’uomo in ospedale a Monza in condizioni serie, ma non gravissime.

Intorno all’una e trenta l’ambulanza di Avps Vimercate ha invece raggiunto una donna di 38 anni che si è sentita male in via Piave, a Carnate. La 38enne è stata poi trasportata in codice giallo in ospedale a Vimercate per ulteriori accertamenti.

Caduta da bici a Limbiate

Sempre nella notte segnaliamo l’intervento della Croce rossa di Nova Milanese a Limbiate. Qui, in via Sardegna, intorno alle 2.15 un 18enne è rimasto ferito lievemente a seguito di una caduta da bici. Il ragazzo è stato visitato dai sanitari e poi trasportato in codice verde all’Ospedale di Paderno Dugnano.

Infortunio domestico

Infortunio domestico invece per un 21enne a Monza, soccorso intorno alle 2.30 dai volontari della Croce rossa locale. La chiamata è arrivata da via Pellegrini. Il ragazzo dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato trasportato in codice verde al Policlinico.

Altri due malori

Infine segnaliamo altri due malori, sempre a Monza, tra le 4 e le 4.30. In ospedale per accertamenti è finito un giovane di 23 anni soccorso in un impianto lavorativo di via Sant’Andrea. Mentre una ragazza di 18 anni soccorsa in via Fermi è stata visitata sul posto senza poi essere trasportata in ospedale.

