Il 31enne aveva chiesto tremila euro in contanti per restituire due bassotti ai padroni: è stato bloccato in flagranza di reato. Il giudice ha disposto l'obbligo di dimora in Lombardia

Arrestato dog sitter per estorsione

I Carabinieri della Compagnia di Seregno hanno arrestato un 31enne per estorsione ai danni di un cittadino, al quale si era proposto come dog sitter. Secondo quanto accertato, l’uomo, dopo essersi fatto consegnare due bassotti con il pretesto di accudirli, avrebbe iniziato a richiedere somme di denaro sempre più consistenti, minacciando il proprietario di non restituire i cani e di farli sparire. L’episodio culminante si è verificato nei giorni scorsi, quando l’indagato avrebbe chiesto tremila euro in contanti, non riuscendo però a ottenere il denaro grazie al tempestivo intervento dei militari dell’Arma, che lo hanno bloccato e arrestato in flagranza.

Obbligo di dimora in Lombardia

Il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza ha disposto il trattenimento dell’indagato presso le camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida. Quest’ultima si è svolta mercoledì 1 ottobre, al termine della quale il Giudice ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nella Regione Lombardia.