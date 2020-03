Dolore a Desio per la scomparsa di Alessandro Radice, il titolare del negozio di abbigliamento “Piccadilly Mood” di via Garibaldi. Era un punto di riferimento per i commercianti desiani, di cui era stato presidente.

Un punto di riferimento per i commercianti desiani

Un professionista, uno sportivo con una grande voglia di fare, sempre pronto a dare idee e a mettersi in gioco in prima persona. Il virus l’ha attaccato in modo aggressivo e se l’è portato via in poco più di una settimana. La scomparsa di Alessandro Radice, 65 anni, ha lasciato nel dolore più profondo i suoi cari, ma anche tutti quelli che in questi anni hanno lavorato fianco a fianco con lui. Una perdita grave per la città e il commercio locale, a cui ha sempre dato tantissimo. “Per noi commercianti era un amico, un punto di riferimento per tutti, intraprendente, creativo e altruista – il ricordo di Carlo Aliprandi, presidente dei commercianti di Desio – Il suo entusiasmo, la sua partecipazione e il suo modo positivo continueranno ad essere un esempio e a sostenerci quando torneremo alla normalità, più coscienti di tutto ciò che ci circonda”.

“Un commerciante capace, apprezzato e sempre attivo”

Tantissimi i messaggi di affetto e le manifestazioni di stima ricevute dalla famiglia. Tra questi anche le condoglianze del sindaco e il pensiero dell’assessore al Commercio, Jenny Arienti: “Un cittadino che voleva bene alla sua Desio. Un commerciante capace, apprezzato e sempre attivo, che con i suoi suggerimenti, i suoi progetti (e ne aveva ancora tanti), ma anche con le sue critiche, lottava per una città più viva”. IL RICORDO SUL GIORNALE DI DESIO.

