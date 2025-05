Dolore e commozione ai funerali del motociclista: "Ora sei insieme a tuo figlio Leonardo"

Una folla stamattina a Lazzate per dare l'ultimo saluto a Sebastian Monguzzi, il 55enne morto in sella alla sua moto il 25 aprile a Lentate sul Seveso.

Commosso addio al motociclista Sebastian Monguzzi

E' stato un commosso addio quello a Sebastian Monguzzi, 55enne di Lazzate, che ha perso la vita a Lentate sul Seveso nel pomeriggio del 25 aprile 2025. I funerali sono stati celebrati la mattina di oggi, sabato 3 maggio 2025, nella chiesa parrocchiale del paese in cui abitava. Il 55enne, di professione magazziniere, intorno alle 17.15, stava rientrando a casa in sella alla sua moto percorrendo la via Manzoni quando, probabilmente a causa di un malore, è andato fuori strada, finendo nella roggia che costeggia la carreggiata, per poi essere sbalzato a diversi metri di distanza. La moglie Caterina, che lo precedeva a bordo di un'auto, ha praticamente assistito a tutta la scena. Inutili i soccorsi: il marito è deceduto poche ore dopo all'ospedale di Monza. Il figlio Leonardo, 10 anni, era morto nel 2011, investito da un'auto, a poca distanza da casa.

Le parole del parroco

Toccanti le parole del parroco di Lazzate, don Giancarlo Moscatelli, durante l'omelia:

"Dobbiamo affidarci al Signore, non pensare che la fortuna è cieca e la sfortuna ci vede benissimo. Non dobbiamo abbandonarci alla convinzione che Sebastian sia perso per sempre. Sebastian porta il nome che ognuno gli ha dato: marito, figlio, papà, fratello, amico. Sebastian, con la sua famiglia, ha pagato un prezzo altissimo, un prezzo inestimabile. Per quanto la sua morte possa essere straziante, ricordate la gioia della sua presenza".

Il ricordo dei colleghi del motociclista