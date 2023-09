Domani a Desio i funerali di Gabriele, il 28enne morto in un incidente in moto

Domani, venerdì 8 settembre, a Desio i funerali di Gabriele Paleari, il 28enne morto in un incidente in moto nel Torinese. La cerimonia funebre si terrà alle 14.30 in Basilica.

In Basilica l'ultimo saluto a Gabriele Paleari

Fatale per il 28enne desiano l'incidente in cui è rimasto coinvolto domenica lungo la Statale 25, a Sant’Antonino di Susa. Sono stati i Carabinieri di Condove a occuparsi di ricostruire la dinamica del drammatico scontro tra la moto, una Suzuki Gsx R1000, su cui si trovava il giovane desiano e l’auto, una Chevrolet Matiz, alla guida della quale c'era Domenico Storzillo, 75enne nativo di Gragnano (Napoli) ma residente a Sant'Antonino di Susa. Purtroppo anche per lui non c’è stato nulla da fare. Erano passate da poco le 10 di domenica quando è avvenuto il violento impatto costato la vita a entrambi i conducenti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti la Croce Rossa di Susa, l’elisoccorso del 118 e i Vigili del Fuoco di Borgone di Susa.

Da inizio anno si era trasferito nel Torinese

Tantissimi i messaggi di affetto e di cordoglio di amici, parenti e conoscenti che in questi giorni si sono stretti all'immenso dolore dei famigliari, al papà Giuseppe, per tutti Pino, lucidatore di mobili, alla mamma Angela e al fratello più piccolo Simone. Da inizio anno Gabriele Paleari si era trasferito a Bruino, nel Torinese, per lavoro e per amore, per stare vicino alla fidanzata Alessia, con cui avrebbe dovuto convolare a nozze a maggio del prossimo anno. Questo il commosso messaggio che gli ha dedicato su Facebook: "Insegna agli angeli ad impennare amore mio, sei stato il mio primo amore e così sarà sempre". Sconvolti i colleghi del 28enne, che da marzo lavorava alla Ctl Centro Taglio Laser di Volvera, come addetto laser. "Gabriele era un ragazzo solare, educato e volenteroso. Mancherà a tutti noi".