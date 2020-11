Domani, martedì 1 dicembre, l’addio al vigile urbano di Lecco morto tragicamente per un colpo di pistola. I funerali di Andrea Marchiori, 31 anni, saranno celebrati alle 14.30 a Misinto, in Brianza. Il vice commissario è scomparso tragicamente mercoledì scorso nella sede del Comando della Polizia municipale di Lecco.

Domani i funerali dell’ex agente di Polizia locale a Desio e Seregno

Una tragedia assurda che ha lasciato attonita sconvolta tutta la città, l’Amministrazione comunale , l’intero comando dei vigilo lecchesi. Proprio i colleghi hanno voluto tributargli un omaggio pubblico.

La tragedia, come detto, si è consumata la scorsa settimana proprio nella “seconda casa” dell’agente, il comando della Polizia municipale lecchese. In via Sassi poco prima delle 16.30 erano intervenuti in codice rosso i soccorsi sanitari d’emergenza ma ai medici non era rimasto che constate il decesso del 31enne.

Originario di Misinto

Dopo la maturità linguistica e la laurea in Scienze della Comunicazione, Andrea Marchiori aveva intrapreso la carriera di agente di polizia locale in forze al Comando di Seregno. Da qui, dopo quattro anni, si era spostato al Municipio di Desio, quindi a Cologno Monzese, dove era approdato in veste di ufficiale, ovvero vice commissario. A Lecco era arrivato dopo aver vinto, lo scorso dicembre 2019, il concorso per il posto di Istruttore direttivo.

A Misinto, il suo paese di origine era anche stato candidato consigliere comunale, alle elezioni del 2014, nella lista Insieme.

