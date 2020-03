Domani la Messa dell’Arcivescovo in diretta dal Policlinico di Milano

Domani la Messa in diretta dal Policlinico di Milano. Terza domenica di Quaresima ancora a porte chiuse, dopo Agliate monsignor Delpini celebra nella Cappella San Giuseppe. Diretta su Rai3 alle 11.

Domani, domenica 15 marzo, terza di Quaresima, alle 11.00 l’Arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini celebrerà la S. Messa nella cappella San Giuseppe ai Padiglioni all’interno del Policlinico di Milano.

In seguito alle disposizioni delle autorità civili per contenere la diffusione del Coronavirus, anche questa celebrazione, come le precedenti, si svolgerà senza la partecipazione dei fedeli, sono invitati a seguire l’Eucarestia, grazie alla diretta televisiva che anche in questo caso sarà realizzata e trasmessa da Rai3.

La scelta del luogo, una chiesa all’interno di un ospedale, corrisponde al desiderio dell’Arcivescovo di esprimere con un gesto simbolico, da un lato, la vicinanza alle persone che in questi giorni stanno soffrendo per la malattia e, dall’altro, la riconoscenza a medici, infermieri e in generale al personale sanitario che in questi giorni di emergenza sanitaria sono impegnati in un grande sforzo comune.

Sempre allo scopo di favorire la partecipazione alla vita della Chiesa, l’Arcivescovo invita i fedeli alla preghiera individuale e in famiglia, utilizzando il sussidio disponibile sul portale www.chiesadimilano.it.

