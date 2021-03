Domani l’arcivescovo Delpini incontra i sindaci. La mattinata di spiritualità per la Quaresima, in programma nell’Auditorium della Provincia MB, ha per titolo “Tocca a noi, tutti insieme… ricominciare”.

Domani l’arcivescovo Delpini incontra i sindaci

L’Auditorium della Provincia di Monza e Brianza domani mattina, sabato 27 marzo, a partire dalle 10 ospita un incontro di spiritualità presieduto dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini. Un appuntamento in occasione della Quaresima dal titolo «Tocca a noi, tutti insieme… ricominciare». La partecipazione sarà mista, in presenza e a distanza

Un incontro non solo coi sindaci ma anche con le persone impegnate in ambito socio-politico, culturale-educativo, nel mondo dell’impresa e del lavoro della Zona V, organizzato dalla Commissione zonale per l’Animazione socio-culturale. Questo il link https://bit.ly/30xeFZj per accedere alla conferenza da remoto.

Come ricordato sul portale della Diocesi, “Richiamando i temi toccati nel Discorso di Sant’Ambrogio 2020, nella lettera d’invito l’Arcivescovo ribadisce la sua ‘gratitudine e ammirazione verso tutti coloro che nelle attuali circostanze sono rimasti al loro posto con onestà e dedizione, avvertendo la responsabilità di moltiplicare l’impegno’. Un apprezzamento rivolto a quanti ‘consentono un buon funzionamento della società civile e contribuiscono alla tenuta dei legami di vicinato, anche quando le condizioni ordinarie dell’esistenza risultano sconvolte e complicate’, nonché ‘per l’inquietudine che forse vi capita di provare di fronte a coloro che non riuscite ad aiutare e per il senso di inadempienza e di impotenza che a volte vi coglie al termine delle vostre giornate’.

Previsto anche un dialogo con gli amministratori

“Dialogheremo sulle questioni e le problematiche rilevanti per il governo della cosa pubblica – precisa l’Arcivescovo -, con particolare riferimento ai temi affrontati nell’enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco e alle riflessioni sviluppate nel Discorso di Sant’Ambrogio”.

L’incontro prevede un dialogo tra l’Arcivescovo e don Walter Magnoni, responsabile del Servizio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro, sui temi del discorso di Sant’Ambrogio e sull’enciclica Fratelli tutti. Seguiranno testimonianze dei Sindaci-portavoce dei 7 Decanati, che illustreranno esperienze di bene anche nella situazione drammatica determinata dalla pandemia. Al termine spazio per il dialogo dell’Arcivescovo con i sindaci e gli amministratori.