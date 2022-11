Si terranno domani, mercoledì 9 novembre, alle 14.30 nella Chiesa Cristiana Evangelica in piazza della Pentecoste a Nova Milanese, i funerali di Josef Romano, il giovane rimasto vittima venerdì 28 ottobre di un drammatico incidente in moto a Vedano al Lambro.

Domani l'ultimo saluto a Josef Romano

Josef, che viveva con la famiglia a Costa Lambro, riposerà poi nel cimitero della piccola frazione caratese.

Una scomparsa che ha lasciato un vuoto enorme nei cuori dei familiari e dei tanti amici del cuoco 30enne che, dopo il diploma alla scuola professionale “In Presa” di Carate Brianza, aveva fatto esperienza in vari locali in Italia e all’estero, tra cui Venezia e Praga, per imparare bene il mestiere. Una vita spezzata nel pieno di un periodo gioioso in cui Josef stava progettando di andare a vivere con la sua fidanzata e di sposarsi.

L'incidente

Quel drammatico venerdì 28 ottobre Josef era appena uscito dal lavoro e stava rientrando a casa in sella alla sua moto durante la pausa pranzo. Aveva avvertito il padre al telefono che sarebbe tornato e che sarebbe passato a prenderlo per andare insieme a comprare la vernice per sistemare la casa del nonno, che di recente si è trasferito in zona.

Ma a casa non è mai arrivato. Dopo l'incidente, avvenuto sulla Monza-Carate e che ha coinvolto il centauro e un'autovettura, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza dove purtroppo è spirato poche ore dopo.