Domani l’ultimo saluto al carabiniere Gaspare Colosimo. Il 6 ottobre alle 15 nella chiesa di San Martino a Bovisio Masciago le esequie dell’appuntato scomaparso a 55 anni a causa di un malore improvviso

Sarà accolto domani, martedì 6 ottobre alle 15 in chiesa San Martino a Bovisio Masciago, l’ultimo saluto al carabiniere Gaspare Colosimo. L’appuntato scelto, in pensione da luglio dell’anno scorso, è venuto a mancare nella notte tra mercoledì e giovedì a causa di un malore improvviso mentre si trovava in vacanza in Puglia. Aveva solo 55 anni.

Aveva prestato servizio a Limbiate

Colosimo era nato a Bovisio Masciago, dove era molto conosciuto e dove ancora abitava. Ma aveva tanti amici e conoscenti anche a Limbiate: nella caserma di via Monte Grappa aveva prestato servizio per quasi quindici anni, a partire dalla metà degli anni ‘90. Poi si è spostato alla Compagnia di Monza, svolgendo servizio di vigilanza davanti alla villa dell’ex premier Silvio Berlusconi.

