Domani scioperano scuole e uffici pubblici. Presidio delle organizzazioni sindacali in piazza Trento e Trieste a Monza dalle 10 alle 12.

Domani scioperano scuole e uffici pubblici

Per domani, 9 dicembre, è proclamato lo sciopero nazionale dei servizi pubblici, che avrà ripercussioni anche nel mondo della scuola. Nonostante un tentativo in extremis non è stato infatti trovato un punto di incontro tra i sindacati e la ministra della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone.

In diverse occasioni, intervenendo su vari organi di informazione il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha spiegato che lo sciopero non è indetto solo per il rinnovo dei contratti. Le organizzazioni sindacali chiedono anche nuove risorse da investire in nuove assunzioni, formazione e nuove forme di lavoro.

In Italia sono 3,2 milioni i lavoratori statali che potrebbero potenzialmente incrociare le braccia per il rinnovo del contratto, maggiori assunzioni, la stabilizzazione dei precari, la garanzia di una maggiore sicurezza per i lavoratori dei servizi pubblici. In tutti i settori interessati dallo sciopero saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali previsti.

La decisione dello sciopero è stata resa dai sindacati a metà novembre, nella nostra Provincia è previsto un presidio unitario delle organizzazioni sindacali in piazza Trento e Trieste a Monza dalle 10 alle 12 di domani, mercoledì 9 dicembre.

