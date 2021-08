E' stato domato nella serata di ieri, venerdì 6 agosto, l'incendio divampato intorno alle 18.30 in via Ciucani a Ornago.

Domato l'incendio in un capannone a Ornago

Le fiamme hanno avvolto in breve tempo il capannone facendo alzare un'alta colonna di fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco e le Forze dell'ordine. Ancora da chiarire quale sia sia stata la causa che ha innescato l'incendio che, come da comunicazione del sindaco di Ornago Daniel Siccardi, è stato spento in tarda serata e l'area messa in sicurezza.

Non risultano feriti o intossicati.