Don Luca Raimondi nominato vescovo ausiliario

Grande felicità a Bernareggio e Sulbiate dopo l’annuncio che don Luca Raimondi è stato nominato vescovo ausiliario da Papa Francesco.

Don Luca Raimondi vescovo ausiliario

L’annuncio ufficiale è stato dato giovedì direttamente dalla diocesi di Milano dall’arcivescovo monsignor Mario Delpini: don Luca è stato nominato vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di Milano, titolare di Feradi Maggiore. Con la sua nomina anche quella di monsignor Giuseppe Natale Vegezzi, titolare di Torri della Concordia. Don Luca, come ancora lo chiamano tutti i suoi fedeli di Bernareggio, Aicurzio e Sulbiate è attualmente vicario episcopale della zona IV. La data della sua ordinazione episcopale verrà resa nota non appena stabilita.

Per dieci anni parroco di Bernareggio

E il ricordo lasciato in Brianza è sicuramente di un parroco pronto a coinvolgere i propri fedeli e anticonformista, con iniziative uniche, come l’educazione sessuale per single. Molti ricordano anche il gesto delle corna, fatto in modo scherzoso, durante la visita papale al parco di Monza e ripreso dalle agenzie di stampa di tutto il mondo. Quasi due anni fa l’addio alla comunità pastorale che racchiude Bernareggio, Villanova, Sulbiate e Aicurzio.

Il ringraziamento da parte di Delpini

Una nomina questa arrivata direttamente da Roma, da Papa Francesco, e che ha visto Monsignor Delpini ringraziare per quanto deciso dal Pontefice:

«Sentita riconoscenza a papa Francesco che, anche con questa nomina, conferma la sua attenzione, la sua stima, la sua sollecitudine per la nostra Chiesa diocesana – ha affermato Delpini – Questa grazia di due nuovi Vescovi in Diocesi sia benedizione per tutta la nostra Chiesa», la conclusione dell’Arcivescovo”.

