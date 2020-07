Don Maurizio lascia Limbiate andrà a Vimodrone. Il parroco di Santi Cosma e Damiano a Pinzano da settembre guiderà una comunità pastorale

Don Maurizio Pegoraro lascia la parrocchia dei Santi Cosma e Damiano. Dopo undici anni di servizio – era arrivato nell’inverno del 2009 – il parroco di Pinzano ha accettato un nuovo incarico. Dal 1 settembre il sacerdote guiderà la neo nata comunità pastorale di Vimodrone, in provincia di Milano, creata dall’unione delle parrocchie Dio Trinità d’Amore e San Remigio.

A Pinzano da undici anni

L’annuncio ai parrocchiani è stato dato nei giorni scorsi ma a don Maurizio era stato proposto l’incarico già da settimane. Ci ha riflettuto e ha accettato questa nuova esperienza. “Sono a Pinzano da ormai undici anni, immaginavo che mi sarebbe stato proposto un cambiamento, anche se per via dell’emergenza Covid pensavo che per quest’anno non ci sarebbero stati spostamenti” ha ammesso il sacerdote, che comunque resterà stabilmente a Limbiate fino a fine agosto, salvo qualche breve incursione a Vimodrone.

“Testa e corpo sono ancora qui”

“La testa e il corpo sono ancora qui – ha assicurato don Maurizio – ma intanto inizio a pensare alla mia prossima destinazione, dove andrò a cominciare un percorso nuovo. Lì saremo in tutto tre preti e io starò nella parrocchia centrale ma con la comunità pastorale bisogna mettersi nell’ottica di andare oltre i confini”. Non è ancora noto il nome del sacerdote che sostituirà don Maurizio.

