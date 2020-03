Don Paolo Alberti celebra la messa in diretta su Facebook

Don Paolo Alberti celebra messa in diretta su Facebook

La frazione di Peregallo di Lesmo si prepara per la solennità della festa dell’Annunciazione, in programma per domani, mercoledì 25 marzo.

La messa su Facebook

Ma l’emergenza Coronavirus non permette la celebrazione della messa con i fedeli. Per questo motivo don Paolo Alberti, vicario parrocchiale a Peregallo, domani, mercoledì, celebrerà una messa a “porte chiuse” alle ore 18.

I fedeli peregallesi potranno assistere alla messa attraverso il web. Infatti la celebrazione eucaristica verrà trasmessa sul profilo Facebook del sacerdote.

