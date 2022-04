Don Renato in ospedale: salta i riti della Settimana santa

Arcore

Il vicario parrocchiale di Bernate dovrà sottoporsi a due operazioni chirurgiche. Lo sostituirà don Stefano Buttinoni per le celebrazioni pasquali

Don Renato Vertemara annuncia il suo imminente ricovero in ospedale, niente riti della Settimana santa per il vicario parrocchiale di Bernate.

Il 71enne sacerdote, originario di Carnate e alla guida della parrocchia "Maria Nascente" dal 2008, mercoledì 13 aprile si recherà in ospedale per sottoporsi a due operazioni chirurgiche già programmate da tempo.

L'annuncio durante le messe del week end

Ad annunciare il suo imminente ricovero è stato lo stesso sacerdote che durante le messe del week end ha informato i suoi parrocchiani che non presiederà i riti della Settimana santa e la messa di Pasqua.

"Da mercoledì e per tutta la settimana non sarò presente perchè dovrò sottopormi ad un doppio intervento per l’asportazione della prostata e di una ernia - ha sottolineato don Renato - Mi sostituirà, per il periodo di convalescenza, don Stefano Buttinoni che conosciamo bene dato che la domenica sera celebra la messa delle 18 nella nostra parrocchia già da parecchio tempo".

Al suo posto don Stefano Buttinoni

Classe 1967, don Buttinoni, dopo diciotto anni di ministero tra Milano e Concorezzo nella pastorale giovanile, collabora all’interno della Caritas della zona pastorale V di Monza e si occupa, in particolare, del mondo della disabilità. È membro del tavolo diocesano per l’inclusione delle persone con disabilità nella comunità cristiana, dell’Osservatorio Caritas Ambrosiana per la disabilità, del progetto di inclusione sociale Tikitaka, del network Immaginabili risorse. È altresì assistente di zona BriMiNo per l’Agesci e consulente per scoutismo e disabilità.