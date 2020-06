Don Simone e… don Simone arrivano in parrocchia

Giovani leve in arrivo nella comunità pastorale che comprende le parrocchie di Ronco, Carnate, Usmate e Velate. In arrivo don Simone Arienti e don Simone Zappa.

I due don Simone presto vicini alla comunità

Due nuovi volti giovani e pieni di entusiasmo in arrivo in arrivo nella diocesi che comprende i comuni di Carnate, Usmate, Velate e Ronco Briantino. Don Simone Arienti è stato infatti assegnato dalla Curia alla Pastorale giovanile e diventerà il coadiutore dell’oratorio di Ronco Briantino, rimasto scoperto dopo l’addio di don Giampaolo Lattuada. Riceverà invece i sacramenti per diventare prete don Simone Zappa, cresciuto come diacono proprio nella parrocchia di Usmate.

La realizzazione di un sogno per entrambi

«Un sogno fin dalle elementari», ha commentato. Sarà prete a 25 anni e il 5 settembre ci sarà l’ordinazione sacerdotale in Duomo a Milano. «La vocazione è riesplosa in quarta liceo, ed ora eccomi qui. Sono il più piccolo della classe, ho 24 anni: il desiderio di diventare sacerdote mi ha sempre accompagnato sin dalle elementari, ma è tornato forte e impellente nell’anno di quarta liceo, quando, durante una confessione, il coadiutore mi ha invitato seriamente a pensare alla vocazione sacerdotale».

Don Zappa, 25 anni a luglio, cresciuto nella parrocchia di San Paolo, comunità pastorale San Vincenzo , il 5 settembre alle 9, verrà ordinato sacerdote nel Duomo di Milano. Il primo settembre arriverà invece nella comunità il nuovo parroco destinato alla Pastorale giovanile, don Arienti.

