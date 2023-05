Dona le cornee a 95 anni, addio alla storica sarta

Si è spenta a Giussano la storica sarta della città Annunciata Boffi, 95 anni. Vicina all'Aido, ha donato le cornee e ridato la vista a due non vedenti.

Il suo gesto di grande generosità

A 95 anni ha donato le cornee: Annunciata Boffi, storica camiciaia in città, si è spenta pochi giorni fa e grazie alla sensibilità dei familiari, che hanno acconsentito all’espianto, ha ridato la vista a due persone. Un gesto di grande generosità, proprio come avrebbe voluto la 95enne, che non era iscritta all’Aido, ma era vicina all’associazione e ne condivideva gli obiettivi.

Abile sarta, ha confezionato camicie per tante famiglie

Annunciata, non era sposata e viveva nella stessa casa con le cognate Ida e Mariuccia, vedove dei fratelli Giuseppe e Antonio. Per tanti anni aveva lavorato come camiciaia, ed era molto nota in città, proprio perchè era stata una sarta molto brava. Persona semplice, buona e socievole. Con le sue camicie di ogni foggia e importanza, per grandi e piccoli, aveva reso felici tantissime persone di ogni ceto sociale. Stava bene ed era autonoma, fino a quando non si è rotta il femore; nonostante l’intervento chirurgico fosse riuscito, una successiva complicazione post-operatoria le è stata fatale. Se n’è andata nel giro di pochissimi giorni.

Centesima donatrice Aido, la seconda più anziana

Boffi è la centesima donatrice giussanese, la seconda più anziana: la prima rimane Ottavia Blanda che donò le cornee nel 2019 a 98 anni. Le sue cornee sono state innestate su due pazienti non vedenti, in attesa presso l’ospedale San Gerardo di Monza, per aver perso la vista per una malattia irreversibile della cornea o per grave trauma contusivo della cornea stessa.

«A nome dei beneficiari, l’Aido-Giussano è grata ad Annunciata e ai suoi famigliari per l’esemplare gesto e la generosità dimostrata pur nel momento di grande sconforto», ha commentato il presidente Piero Gallo.