Donazione di sangue, il sindaco Capitanio dà il buon esempio

Donazione di sangue, il sindaco Mauro Capitanio dà il buon esempio. Il primo cittadino di Concorezzo si è sottoposto a prelievo questa mattina, mercoledì 13 maggio, all’ospedale di Vimercate.

Una buona abitudine

Donatore Avis dal 2003, il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio ha donato il sangue anche questa mattina, mercoledì 13 maggio. Un gesto semplice, ma di estrema importanza, soprattutto in considerazione dell’emergenza sanitaria che sta colpendo il nostro Paese, ma non solo. A tal proposito ricordiamo che nei centri prelievi vengono prese tutte le precauzioni necessarie contro la diffusione del Covid-19: per i donatori, quindi, non ci sono pericoli. La stessa Avis, nelle scorse settimane, aveva denunciato un calo delle donazioni, dovuto in parte anche ad alcuni timori che albergavano nei cittadini. Timori che possono essere superati anche grazie a testimonianze come quella del sindaco Capitanio, che ha postato su Facebook un “selfie” durante il prelievo odierno.

“Semplice. Sicuro. Veloce. Utile – ha scritto il primo cittadino di Concorezzo – Speriamo che questa emergenza avvicini nuovi volontari anche alla donazione Avis”.

