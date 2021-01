Donna aggredita a Vimercate, la solidarietà di Fratelli d’Italia

Donna aggredita dall’ex compagno a Vimercate, la solidarietà di Fratelli d’Italia.

Il Dipartimento Tutela Vittime di Fratelli d’Italia unitamente al coordinatore provinciale Rosario Mancino, esprime vicinanza e sostegno alla donna aggredita sabato 9 Gennaio a Vimercate per mano dell’ex compagno.

“Ancora una volta assistiamo ad una violenza ai danni di una donna che ha scelto di interrompere una relazione fatta di violenze e vessazioni – ha commentato Laura Della Bosca , referente per la provincia Monza e Brianza – Sono ancora troppe le vittime di violenza. Da qui la necessità di intervenire sui maltrattanti con percorsi che portino ad una consapevolezza del proprio stato d’animo violento e alla gestione della rabbia.”

“Fratelli d’Italia, da sempre attenta a questa tematica, ha avviato a livello territoriale una mappatura di centri per soggetti maltrattanti e ha presentato una petizione affinché si arrivi ad averne uno per ogni provincia – aggiunge – Pia D’Andrea, referente regionale del Dipartimento Tutela Vittime – Reputiamo questo tipo di percorsi una forma di prevenzione e una prima arma per ridurre i casi di violenza.”