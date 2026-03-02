Donna cade dalla finestra di casa, indagano i Carabinieri

E' successo poco dopo le 13 in via Ravel. La 48enne soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale di Monza. In corso le indagini dei Carabinieri per ricostruire l'accaduto

Una 48enne è caduta dalla finestra di casa a Seregno, nel quartiere Lazzaretto. E’ stata trasportata all’ospedale di Monza: indagano i Carabinieri.

Donna cade dalla finestra di casa

Poco dopo le 13 di oggi, lunedì 2 marzo, una donna italiana di 48 anni è caduta dalla finestra al primo piano della sua abitazione in via Ravel, all’angolo con via Scarlatti, in zona Lazzaretto (nella foto). E’ stata soccorsa dal personale del 118, sul posto con l’Automedica e un’ambulanza e trasportata in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Nella caduta, da diversi metri di altezza, ha rimediato un politrauma.

Le indagini dei Carabinieri

Il primo a soccorrere la donna è stato il compagno, che l’ha trovata riversa a terra davanti all’ingresso di casa. Sul posto sono accorsi anche i Carabinieri della Compagnia locale, contattati dal 118, per ricostruire la dinamica dei fatti ed effettuare i rilievi nell’abitazione e sulla sede stradale. Le indagini sono tuttora in corso per capire la causa della caduta dalla finestra.