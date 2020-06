Donna di 39 anni investita da un’auto pirata FOTO

Tanto spavento a Desio per una donna di 39 anni investita poco fa da un’auto pirata.

Donna di 39 anni investita da un’auto pirata

Una manciata di minuti dopo le 12 di oggi, giovedì 11 giugno, una donna di 39 anni, di Desio, è stata investita da un’auto mentre percorreva la rotatoria tra le vie 25 Aprile, via Milite Ignoto e via Lombardia in sella a una bicicletta. La donna, che era diretta verso il centro città, è stata urtata da un’auto che proveniva da via Milite Ignoto.

Automobilista in fuga

Secondo i primi riscontri pare che l’automobilista non si sia fermato a soccorrere la 39enne: una testimone avrebbe visto l’auto che si allontanava subito dopo la rovinosa caduta a terra della ciclista.

Soccorsi attivati in codice rosso

Subito sul posto un’ambulanza di Seregno Soccorso e un’automedica. In un primo momento le condizioni della donna sembravano serie, tanto che i soccorsi sono stati attivati in codice rosso, il più grave della scala dell’emergenza – urgenza. Dopo le prime cure la donna è stata trasportata all’ospedale di Desio per gli accertamenti del caso, in un più rassicurante codice verde.

La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi. Fondamentali per le indagini saranno le informazioni formite agli agenti dalla testimone dell’incidente.

