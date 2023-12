Incidente a Nova, ferita una donna

Incidente a Nova Milanese, una donna è rimasta ferita sul Viale Rimembranze.

Ambulanza, Polizia Locale e Carabinieri sul posto

Poco dopo le 17 di, Lunedì 11 Dicembre, una donna di 47 anni è stata investita in sella alla sua bicicletta. Fin da subito è stata fatta partire la macchina dei soccorsi, con le forze dell'ordine: polizia locale e carabinieri che si sono portate sul posto. Per la ciclista è stato reso necessario anche l'intervento dei soccorritori con un equipaggio della Croce Verde di Lissone che l'ha soccorsa sul posto in codice giallo di media gravità.

Trasportata in ospedale

Dopo le cure sul luogo del sinistro la donna è stata trasportata in codice verde per degli ulteriori controlli ed accertamenti all'ospedale di Carate Brianza. I vigili urbani sono rimasti sul luogo dell'intervento per effettuare i rilievi di rito.