Donna investita da un treno sulla linea Asso-Seveso-Milano FOTO

Donna investita da un treno sulla linea Asso-Seveso-Milano

Momenti di puro panico intorno alle 17.15 in piazzale Armando Diaz a Mariano Comense, nei pressi del passaggio a livello. Da quanto è stato possibile apprendere infatti una donna di 67 anni, che procedeva sulla propria carrozzina, è stata urtata dal treno in transito sulla linea Asso-Seveso-Milano. Fortunatamente la prontezza di riflessi ha portato il macchinista ad attivare il freno d’emergenza evitando il peggio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cantù, l’ambulanza della Croce bianca di Mariano, un’automedica e l’elisoccorso. La donna è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Sul posto per i rilevamenti del caso la PolFer.

La circolazione dei treni ovviamente è rimasta bloccata a lungo per consentire i soccorsi. Al momento si registrano ritardi di circa 30 minuti.

