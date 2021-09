Donna scomparsa a Porto d'Adda, continuano le ricerche lungo l'alzaia. Forze dell'ordine e soccorsi sono entrati in azione per ritrovare Orquidea Rosario, di cui non si hanno più notizie da giovedì 9 settembre.

Donna scomparsa a Porto d'Adda, continuano le ricerche lungo l'alzaia

L'allarme era già scattato ieri, venerdì 10 settembre, quando il marito e alcuni amici di Orquidea Rosario ne avevano denunciato la scomparsa. Immediatamente erano partite le prime ricerche della donna, che questa mattina si stanno concentrando lungo l'alzaia dell'Adda, a partire dal piazza della centrale elettrica "Esterle". Sul posto i Carabinieri della stazione di Bellusco guidati dal comandante Vincenzo Iossa, la Polizia locale della comandante Marinella Terzoli, i volontari della Protezione civile e i Vigili del Fuoco con i mezzi del nucleo Sommozzatori. Le ricerche, come detto, sono attualmente in corso.

L'identikit della donna

La donna, 45enne di origine sudamericana, è stata vista l'ultima volta nella giornata di ieri, giovedì, a Cornate, più precisamente nella frazione di Porto d'Adda, lungo il percorso pedonale che costeggia il fiume Adda. Al momento della scomparsa Orquidea Rosario indossava una t-shirt viola, un paio di leggins neri e un paio di scarpe da tennis scure.

Attivato il protocollo di ricerca persone scomparse

Pochi minuti fa, intanto, il Comune di Cornate ha attivato ufficialmente il protocollo di ricerca persone scomparse. Il campo base è stato allestito davanti alla chiesa parrocchiale di Porto d'Adda. Presente anche il sindaco Giuseppe Felice Colombo.