Albiate

Avrebbe dovuto rimanere ai domiciliari nella sua abitazione di Varese.

I Carabinieri sono stati allertati l'altro ieri notte per una donna di 35 anni scomparsa da Albiate. A chiamare i militari è stato il compagno di 46 anni preoccupato perché la compagna si era improvvisamente allontanata dall'abitazione.

Donna scomparsa in Brianza: i Carabinieri la trovano e la arrestano per evasione

Immediatamente sul posto, presso l'abitazione dell'uomo, sono giunti i Carabinieri della Stazione di Carate Brianza.

I militari si sono subito messi alla ricerca della donna rintracciandola verso la mezzanotte mentre comminava a piedi lungo una strada.

Accompagnata in caserma per la compilazione degli atti, i carabinieri hanno scoperto che la donna avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, da scontare presso la sua abitazione di Varese.

Visto quanto emerso, i militari hanno proceduto all’arresto della 35enne che l’indomani, dopo una notte trascorsa presso le camere di sicurezza della caserma di Seregno, ha affrontato l’udienza che ha convalidato l’arresto e il processo per direttissima al termine del quale è stata di nuovo posta ai domiciliari, questa volta però ad Albiate.