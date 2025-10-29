Donna trovata senza vita: era morta da più di una settimana

Risalirebbe a più di una settimana fa il decesso di una 40enne di Seveso trovata morta ieri mattina, martedì 28 ottobre 2025, a Cantù, nel Comasco.

Donna trovata senza vita

Come riportano i colleghi di PrimaComo la donna, di origine moldava, da circa 15 giorni aveva affittato una camera all’interno di una struttura ricettiva di via Vittorio Vergani. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, i motivi del suo alloggio nel canturino sarebbero stati legati ad alcune cure mediche a cui si stava sottoponendo. L’allarme è scattato intorno alle 9.45, quando sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari. Per la donna, purtroppo, non c’era già più nulla da fare.

Indagini in corso

Le cause della tragedia sono ancora in fase di accertamento ma l’ipotesi più accreditata è che si tratti di una morte naturale, forse dovuta a una caduta in seguito a un malore. Il decesso risalirebbe a più di una settimana fa. Sul caso proseguono le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cantù, intervenuti subito sul luogo dell’accaduto.