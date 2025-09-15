Ancora nessuna traccia del veduggese Pietro Berardinelli, scomparso da casa ormai da undici giorni.

Da oggi, lunedì 15 settembre, hanno sospeso le ricerche dopo il briefing convocato in mattinata.

Dopo 11 giorni senza esiti si fermano le ricerche dell’anziano scomparso

Al momento della scomparsa, ricordiamo, indossava una camicia a quadretti, una tuta nera con due strisce bianche, un cappellino e scarpe da tennis.

E’ uscito dalla propria abitazione di via Dante nel pomeriggio di sabato 6 settembre e non ha fatto più ritorno.

Alle operazioni di soccorso hanno preso parte squadre appiedate, Vigili del Fuoco di Seregno e Desio, i carabinieri, le unità cinofile, il nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e l’elicottero «Drago» proveniente dalla base di Malpensa, la Polizia locale e gli uomini della Protezione civile.

L’unità operativa è stata allestita alla Baita degli Alpini. Per tutta la settimana i soccorritori hanno setacciato tutta l’area senza riuscire a ritrovare l’anziano.

Del caso se ne è occupata anche la conduttrice Federica Sciarelli del programma «Chi l’ha visto?». Il nipote Marco, ai microfoni della trasmissione di Rai3, andata in onda giovedì scorso, ha lanciato un appello per ritrovarlo.

«Sia a pranzo che a cena viene da noi a mangiare. Quel sabato è stato riportato a casa intorno le 13.30, quando è stato chiamato al telefono alle 18, come consuetudine, per andarlo a prendere per la cena, non ha risposto. Siamo andati a casa e non lo abbiamo trovato. Abbiamo pensato che si fosse incamminato verso Capriano, ha già provato in passato. Lo abbiamo cercato invano, a quel punto, abbiamo avvisato i carabinieri. Non ha il cellulare con sé e fa fatica a camminare. Sinceramente non so cosa pensare. Vorremmo ringraziare tutte le squadre dei soccorsi, davvero imponenti, non si sono mai risparmiati nelle ricerche, un grazie a tutti, agli Alpini che hanno messo a disposizione la loro baita per tutte le operazioni e come base di appoggio» ha ribadito il nipote.

Più passano le ore e i giorni, più le speranze di ritrovarlo in vita, si affievoliscono.

«Per tutta la settimana sono proseguite le ricerche. Non si riesce davvero a capire dove possa essere» ha sottolineato il sindaco, Luigi Dittonghi.